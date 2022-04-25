Elektrik faturaları ile ilgili harekete geçildi! Devlet ödüyor, aylık 206 lira...
Elektrik faturaları ile ilgili flaş açıklama! Devlet ödüyor. Aylık olarak 206 lira destek verilecek. Elektrik zamlarının ardından harekete geçildi ve destek miktarı da artırıldı. Kronik hastalara yönelik destek bu ay itibarıyla 150 kilovatsaate çıktı. Hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahipleri için aylık 206 lira destek ödemesi yapılacak. Öte yandan elektrik desteği Meclis gündemine taşındı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.
Elektriğe yapılan son zamların ardından verilen destek miktarı da arttı. Evde yaşayan kişi sayısı ve gelir miktarına göre değişkenlik gösteren destek nisan ayı itibarıyla kronik hastalar için 150 kilovatsaate çıktı.
AYLIK 206 LİRA DESTEK
Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini desteklemek için aylık 206 lira destek sağlanacak. Hükümet, 1 milyon 850 bin kişiye elektrik tüketim desteği sağlarken, geçen yıl bu tutar 2.3 milyar liraya ulaştı.
Elektrik desteği konusu Meclis gündemine taşındı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin soruları yanıtladı.
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Bakan yanık, elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemelerin sosyal yardım ve aylıklar için yapılan muhtaçlık hesaplaması, genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmadığını anımsattı. Bakan Yanık, "Bu vatandaşlarımız lehine bir durum olmaktadır. Elektrik tüketim desteği kapsamında hak sahibi adına her ay,1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarında destek veriliyor" dedi. Hazal Ateş/Sabah