Dolarda son durum

İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya müzakereleri sonrası önceki gün 14.59 liraya gerileyen dolar dün yeniden 14.65 liraya yükselmişti. Dolar yeni güne de 14.66 liradan başladı. Ukrayna'da devam eden savaş ve Çin'de artan koronavirüs vakaları piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

RUS RUBLESİ GERİ DÖNDÜ

Rus rublesinin Amerikan doları karşısındaki değeri, küresel yaptırımlardan sonra büyük oranda düşmesinin ardından, işgal öncesindeki seviyelere geri döndü. Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü. Bu da hemen hemen 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.

Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.

Rusya, rublenin değerini artırmak için, aralarında faiz oranlarını yüzde 20'ye çıkartmak ve ulusal para birimi birikimlerini dolar ve euroya çevirmek isteyenlere sermaye kontrolleri getirmek gibi sıkı mali önlemler almaya zorlanmıştı.

Ancak uzmanlar, Rus Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırarak risk aldığını, bunun Rusları küçük miktarlarda döviz alarak sermaye kontrollerini aşmaya zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Rublenin yeniden değer kazanmasını sağlayan etken ise doğal gaz ödemeleri. Rusya, doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme alınacağını açıklamıştı. (BBC TÜRKÇE)