Dolar ne kadar oldu? Dolar yükselir mi, düÅŸer mi? Dolar kaç TL? FED faiz kararÄ± dolarÄ± nasÄ±l etkiler?
Dolar gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. Analistler, ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± politika faizi kararÄ± Ã¶ncesinde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n temkinli hareket ettiÄŸini, piyasalarda yatay bir seyirin hakim olduÄŸunu belirtiyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar yÃ¼kselir mi, dÃ¼ÅŸer mi? Dolar kaÃ§ TL? FED faiz kararÄ± dolarÄ± nasÄ±l etkiler? Ä°ÅŸte detaylarâ€¦
FEDâ€™in faiz kararÄ± Ã¶ncesinde Dolar hareketliliÄŸi yatÄ±rÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan merak ediliyor. Analistler, Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell'Ä±n yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n piyasalarda oynaklÄ±ÄŸÄ± artÄ±rabileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Sabah saatlerinde dolarda gÃ¶rÃ¼len fiyatlamalar, FEDâ€™in faiz kararÄ± Ã¶ncesinde yatay seyir izliyor. FED kararÄ±nÄ±n dolarda artÄ±ÅŸa neden olabileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar yÃ¼kselir mi, dÃ¼ÅŸer mi? Dolar kaÃ§ TL? FED faiz kararÄ± dolarÄ± nasÄ±l etkiler? Ä°ÅŸte detaylarâ€¦
DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR KAÃ‡ TL?
Dolar/TL, 4 MayÄ±s sabahÄ±na yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. Åžu sÄ±ralarda dolar, 14,82 seviyelerinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. DÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸiliminde hareket eden dolar/TL, gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 0,5 altÄ±nda 14,8153'ten tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.ÂEuro/TL yÃ¼zde 0,2 artÄ±ÅŸla 15,6180'den, sterlin/TL yÃ¼zde 0,3 deÄŸer kazancÄ±yla 18,5630'dan satÄ±lÄ±yor.
DOLAR YÃœKSELÄ°R MÄ°, DÃœÅžER MÄ°? FED FAÄ°Z KARARI DOLARI NASIL ETKÄ°LER?
Analistler, ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± politika faizi kararÄ± Ã¶ncesinde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n temkinli hareket ettiÄŸini bildirerek, tahvil piyasalarÄ±nda yatay bir seyrin hakim olduÄŸunu dile getirdi.
Karar metni ve toplantÄ± sonrasÄ± Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell'Ä±n yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n piyasalarda oynaklÄ±ÄŸÄ± artÄ±rabileceÄŸini ifade eden analistler, tahvil piyasalarÄ±nda Fed'in 50 baz puanlÄ±k faiz artÄ±rÄ±mÄ±na gideceÄŸinin fiyatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Analistler, bugÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ABD'de ADP istihdam raporu verileri, dÄ±ÅŸ ticaret dengesi ve hizmet sektÃ¶rÃ¼ SatÄ±nalma YÃ¶neticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceÄŸini aktararak, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±ndaki haber akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da dÃ¶viz kurlarÄ± Ã¼zerinde etkili olabileceÄŸini kaydetti.
FED FAÄ°Z KARARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?
FED faiz toplantÄ±sÄ± 3-4 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lÄ±yor. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan kararÄ±n 4 MayÄ±s saat 21:00â€™de aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.