ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed açıklamalarının ardından dolarda gerileme görülürken sabah saatlerinden itibaren hareketlilik arttı. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!

DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmesinin ardından piyasalarda dolar/TL 14,84 civarında hareket ediyor.

Karar sonrası yapılan açıklamada genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilirken hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 14,8445 14,8477 Euro 15,7296 15,7427 İngiliz Sterlini 18,5462 18,6392 Kanada Doları 11,5877 11,6575 İsviçre Frangı 15,1214 15,2125 Suudi Riyali 3,9443 3,9641 100 Japon Yeni 11,3934 11,4620 Avustralya Doları 10,6744 10,7280 Norveç Kronu 1,5945 1,6041 Danimarka Kronu 2,1027 2,1154 İsveç Kronu 1,5122 1,5213

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