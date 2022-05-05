°
Şehir seçiniz
    BİST2.4761.86EURO15.770.72USD14.850.85ALTIN904.601.57
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiDolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!
    ABONE OL

    Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!

    Dolar hareketlilik sürüyor! ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı bekleniyordu! FED’in faiz kararı piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan oldu. Karar öncesi fiyatlanmaya başlanan ve karar sonrasında da dolarda geri çekilme görüldü. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!

    05.05.2022 - 11:26 |
    Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed açıklamalarının ardından dolarda gerileme görülürken sabah saatlerinden itibaren hareketlilik arttı. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!

    DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

    ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmesinin ardından piyasalarda dolar/TL 14,84 civarında hareket ediyor.

    Karar sonrası yapılan açıklamada genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilirken hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

     

     

    ALIŞ

    SATIŞ

    ABD Doları

    14,8445

    14,8477

    Euro

    15,7296

    15,7427

    İngiliz Sterlini

    18,5462

    18,6392

    Kanada Doları

    11,5877

    11,6575

    İsviçre Frangı

    15,1214

    15,2125

    Suudi Riyali

    3,9443

    3,9641

    100 Japon Yeni

    11,3934

    11,4620

    Avustralya Doları

    10,6744

    10,7280

    Norveç Kronu

    1,5945

    1,6041

    Danimarka Kronu

    2,1027

    2,1154

    İsveç Kronu

    1,5122

    1,5213

     GÜNCEL DOLAR KURU İÇİN TIKLAYIN 

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul Boğazı mercek altında! Şaşırtan detay ortaya çıktı

    İstanbul Boğazı mercek altında! Şaşırtan detay ortaya çıktı

    Bakan Muş'tan rekor açıklaması! Tüm zamanların en yükseği...

    Bakan Muş'tan rekor açıklaması! Tüm zamanların en yükseği...

    Akdeniz'de mikroplastik tehlikesi! 'Çevre için büyük bir tehdit'

    Akdeniz'de mikroplastik tehlikesi! 'Çevre için büyük bir tehdit'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman? Yayla Agro Gıda hisse fiyatı ne? İşte Yayla halka arz talep toplama tarihleri!

    Yayla Agro Gıda halka arz ne zaman? Yayla Agro Gıda hisse fiyatı ne? İşte Yayla halka arz talep toplama tarihleri!

    Sıradaki Haber
    İstanbul Boğazı mercek altında! Şaşırtan detay ortaya çıktı

    İstanbul Boğazı mercek altında! Şaşırtan detay ortaya çıktı

    Sıradaki Haber
    Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İşte 4 aylık memur zam oranı!

    Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İşte 4 aylık memur zam oranı!

    Sıradaki Haber
    İdam edilmeden önce son sözleri isyan ettirdi! Çeyrek asır sonra bir ilk...

    İdam edilmeden önce son sözleri isyan ettirdi! Çeyrek asır sonra bir ilk...

    Sıradaki Haber