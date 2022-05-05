Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!
Dolar hareketlilik sürüyor! ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı bekleniyordu! FED’in faiz kararı piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan oldu. Karar öncesi fiyatlanmaya başlanan ve karar sonrasında da dolarda geri çekilme görüldü. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti. Faizleri piyasa beklentilerine uygun bir şekilde artıran Fed açıklamalarının ardından dolarda gerileme görülürken sabah saatlerinden itibaren hareketlilik arttı. Peki, Dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 5 Mayıs güncel dolar kuru!
DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmesinin ardından piyasalarda dolar/TL 14,84 civarında hareket ediyor.
Karar sonrası yapılan açıklamada genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilirken hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
14,8445
14,8477
Euro
15,7296
15,7427
İngiliz Sterlini
18,5462
18,6392
Kanada Doları
11,5877
11,6575
İsviçre Frangı
15,1214
15,2125
Suudi Riyali
3,9443
3,9641
100 Japon Yeni
11,3934
11,4620
Avustralya Doları
10,6744
10,7280
Norveç Kronu
1,5945
1,6041
Danimarka Kronu
2,1027
2,1154
İsveç Kronu
1,5122
1,5213