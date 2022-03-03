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    EkonomiDoğal gaz ile ilgili yeni gelişme! Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu
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    Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme! Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu

    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Yeni doğal gaz rezervi bulunduğu duyuruldu. Türkiye’nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu. Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Çalışmalar devam ediyor. Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulunmuştu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin miyarlarca dolar olduğu belirtilmişti.

    03.03.2022 - 13:29 |
    Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme! Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu

    Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.

    Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu

    MADEN REZERVİ BULUNMUŞTU

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin miyarlarca dolar olduğu belirtildi.

    Yaklaşık bir yıldır Elazığ’da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu. Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırdı.

    Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu

    Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler ama tam ilçemiz bitme noktasına gelince MTA ve Türkiye Petrollerinin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde yüzyıllardır Türkiye cumhuriyetinin en büyük bakır maden rezervi bulundu. Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti. Şuana kadar bu saha Türkiye cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. Şu anda 20-30 milyar dolar rezervden bahsediliyor bu otomatikman Türkiye’nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır” dedi.

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