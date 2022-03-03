Mart 2022 kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? TEFE TÜFE oranına göre mart ayı kira artış oranı yüzde kaç, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK, şubat ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıklayacak. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,6'ya yükselmişti. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıkmıştı. Şubat ayına ilişkin piyasa beklentisi ise enflasyonun yüzde 50'yi aşması yönünde. Anadolu Ajansı (AA) Finans anketine katılan 21 ekonomistin medyan beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 4,14 artması şeklindeyken, söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde enflasyon yıllık bazda yüzde 53,45'e yükselecek. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla mart ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, Mart 2022 kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE oranına göre mart ayı kira artış oranı yüzde kaç, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Enflasyon oranları saat 10.00'da duyurulacak. TÜİK, şubat ayına ilişkin verileri saat 10.00'da duyuracak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla TEFE TÜFE verileri de belli olacak. Kira artış oranı TEFE TÜFE göre belirleniyor.

ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

On iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.