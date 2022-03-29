Doğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Bakan Dönmez 'hedef 2023' deyip duyurdu: Karadeniz'deki gaz keşfi...
Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini duyurdu.
29.03.2022 - 22:03 | | DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."
Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos’a geldi 🏗— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2022
🚨65 ton ağırlık, 5.1 metre yükseklik, 5.9 metre genişlik
🎯 Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/NwdW9EBFVF
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