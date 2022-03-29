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    EkonomiDoğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Bakan Dönmez 'hedef 2023' deyip duyurdu: Karadeniz'deki gaz keşfi...
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    Doğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Bakan Dönmez 'hedef 2023' deyip duyurdu: Karadeniz'deki gaz keşfi...

    Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini duyurdu.

    29.03.2022 - 22:03 | | DHA
    Doğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Bakan Dönmez 'hedef 2023' deyip duyurdu: Karadeniz'deki gaz keşfi...

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 

    "Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."  

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