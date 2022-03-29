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    Ekonomi'Vergi ve ekonomi paketi' görüşmeleri başladı
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    'Vergi ve ekonomi paketi' görüşmeleri başladı

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhtarların maaşlarının artırılmasını da öngören 'vergi ve ekonomi paketi'ne ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

    29.03.2022 - 18:27 | | Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)
    'Vergi ve ekonomi paketi' görüşmeleri başladı

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı. Görüşmeler öncesi usul tartışması yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sivil toplum kuruluşlarından neden görüş alınmadığı ve mesleki kuruluşların komisyona davet edilmemesi gerekçesiyle usul tartışması açılmasını istedi.

    MİLLETVEKİLLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

    Teklif sahibi AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, teklife ilişkin milletvekillerine bilgi verdi. Tüfenkçi, "Vatandaşlarımızın bazı konulara ilişkin yaşayabileceği hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, ödeme kolaylığı sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarımızın muhtelif konulara yönelik ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tasarruf finansman şirketi mağdurlarının mağduriyeti acilen giderilmesi gerekiyor. Bu kapsamdaki mağdurların çoğunluğu dar gelirli. Bu, farklı bir kanun maddesinde de değerlendirilebilir ama aciliyetine binaen bu düzenlemeye koyarak mağduriyetin giderilmesini düşünüyoruz" dedi.

    HDP'Lİ PAYLAN'DAN 34'ÜNCÜ MADDE TEPKİSİ

    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin 34'üncü maddesinde yer alan 'bir tasarruf finansman şirketi hakkında asılsız veya bu kuruluşların itibarını kırabilecek, güvenilirliğini sarsabilecek şöhretine veya servetine zarar verebilecek nitelikte bir haberin yapılması yasaklanmış olacak' ibaresinin skandal olduğunu savunarak, "Büyük bir gelir ve servet eşitsizliği var. Yurttaşların yüzde 85'i şikayetçi. 'Hırsıza hırsız, arsıza arsız demeyeceksin' diyorsunuz Sayın Tüfenkçi." dedi. Bunun üzerine teklif sahibi Bülent Tüfenkci ise "Bu maddede öyle bir şey yok" ifadesini kullandı. 

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