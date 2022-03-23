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    EkonomiDoğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Resmen başladı, faturalar değişiyor, 450 lira ve...
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Resmen başladı, faturalar değişiyor, 450 lira ve...
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    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Resmen başladı, faturalar değişiyor, 450 lira ve...

    Doğal gaz ile ilgili son dakika gelişmesi. Sevindiren haber geldi. Bakan resmen duyurdu. Ve ödemeler başladı. Doğalgaz yardımı yattı mı? sorusu yanıt buldu. Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. Ödemeler iki taksit halinde yapılıyor. Doğal gaz yardımı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında ödenecek. Doğal gaz yardımı başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden devam ediyor. Peki Peki, doğal gaz desteği nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı yattı mı? İşte son dakika haberinin detayları...

    23.03.2022 - 19:20 |
    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! Resmen başladı, faturalar değişiyor, 450 lira ve...

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen Doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgiler verdi.

    Doğal gaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik.” dedi.

    Doğal gaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

     

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURSU NASIL YAPILIR?

    Doğal gaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi.

    İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

    "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."

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