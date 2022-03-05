Doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Fiyatlar artabilir, tarih belli oldu! İran ve Rus gazı...

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan doğal gaz sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, bu süreçten fiyatların etkileneceğini söyledi. Özcan, halen 4.5 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu, depolarda bir sigara kağıdı kadar boşluk olmadığını söyledi. Özcan, İran’ın tavrına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. TBMM KİT Alt Komisyonu, basına kapalı toplantısında BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı dinledi. Ukrayna savaşı ve sonraki gelişmelerin Türkiye’nin enerji ihtiyacını nasıl etkileyeceği konusunda, komisyon üyelerinin sorunlarını yanıtlayan Özcan, Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacı ve rezervleriyle ilgili şu bilgilere paylaştı:

PLANLARIMIZ ETKİLENMEZ

“Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye’nin doğal gaz planlamasını etkilemez. Bizi etkileyecek şey fiyatlardır. Dünya doğal gaz borsasında fiyatlar arttıkça biz de etkileniyoruz. Planlarımız işliyor. Herhangi bir kesinti olmaz ama elimizde olmayan sebeplerle fiyatlar artar. Bazı sözleşmelerin süresi bitti 2021’in sonunda, yeni anlaşmalar yapıldı. Türkiye’de kullanılan gazın yüzde 41’i Rusya’dan geliyor. Biz bir geçiş üssü durumundayız. Rusya’nın iki ayrı güzergahı ve kapısı var. Ya Avrupa, ya Çin. 4.5 milyar metreküpün üzerinde depolarımızda gaz var. Silivri ve Tuz Gölü’ndeki depolarda. Türkiye’de 360 milyon metreküp günlük gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 15 gün yeter. Depolardaki kapasitemizi arttırmakla ilgili çalışmalarımız var. 2025 yılında 12 milyar metreküp depolama hacmine ulaşacağız. Şu anda depolarda bir sigara kağıdı kadar boşluk yok. Sadece Silivri’de 2023 sonunda 5 milyar metreküp kapasite olacak. Tuz gölünde 15 milyar metreküplük alan var. Bunları geliştireceğiz. Türkiye’nin bu anlamda sıkıntısı yok. Depolar tam kapasite kullanılacak birkaç yıl içinde.

YERLİ GAZ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Sözleşmeler var ama örneğin İran bunun dışına çıkarak, vereceği doğal gazın sadece yüzde 60’ını veriyor. Bahane çıkarıyor, hatlarda sıkıntı var diyor. Halbuki fiyatların yükselmesi nedeniyle bize vereceği doğal gazı tam olarak vermek istemediği için bahane üretiyor. İran taahhütlerini yerine getirmezse, tahkime gitme durumu bile olabilir.” Kapalı toplantıda Karadeniz gazıyla ilgili de bilgi verildi. İlk etapta 2023’ün ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp gazın hatta verileceği, 2025’ler de bu rakamın günlük 40 milyon metreküpe çıkacağı dile getirildi. Bu gazın ağırlıklı olarak sanayide kullanılacağı, 2026’dan sonra tüm konutlarda yerli gazın kullanılmasının planlandığı aktarıldı.