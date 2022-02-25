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    EkonomiDoğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen değişti, yüzde 30 düştü...
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen değişti, yüzde 30 düştü...
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    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen değişti, yüzde 30 düştü...

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Fiyatlar değişti, yüzde 30 düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken, taraflardan gelen müzakere açıklamalarıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30 geriledi. İşte son dakika haberinin detayları...

    25.02.2022 - 21:11 |
    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen değişti, yüzde 30 düştü...

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 eurodan kapanmıştı.

    Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.

    ​​​​​​​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi. Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

    AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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