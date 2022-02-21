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    EkonomiDoğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Yanık duyurdu
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    Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Yanık duyurdu

    Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika gelişmesi! Doğal gaz tüketim desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştı. 3 gün önce alınmaya başlanan başvurular ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Bakan Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişiyor. Yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek.

    21.02.2022 - 17:26 |
    Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Yanık duyurdu

    Milyonlarca vatandaş dört gözle bekliyordu. Doğal gaz desteğine başvurular başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği başvurularına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

    e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru

    Bakan Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

    Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Yanık duyurdu

    Başvuru nasıl yapılacak?

    Doğal gaz Tüketim Desteği'ne e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek. Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da başvuru yapılabilir.

    Ne kadar ve ne zaman destek verilecek?

    Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişecek. Yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek

    Kimler yararlanabilir?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane faydalanabilecek. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek.

    Doğal gaz desteği başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Yanık duyurdu

    Ödemeler nasıl olacak?

    Doğal gaz Tüketim Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

    Desteği hak sahibi dışında yakını da alabilir mi?

    Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlanacak.

    Raporlu kronik hastalara ek ödeme olacak mı?

    Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme verilecek.

    Ödeme miktarı nasıl belirlendi?

    81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Bakanlıkça, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

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