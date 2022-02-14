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    EkonomiDışişleri Bakanlığı'ndan Yemen uyarısı: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin!
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen uyarısı: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'e ilişkin seyahat uyarısı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    14.02.2022 - 18:59 |
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen uyarısı: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Sana Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir." denildi.

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