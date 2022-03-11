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    EkonomiDestek ödemelerine ilişkin flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı ve değişti
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    Destek ödemelerine ilişkin flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı ve değişti

    2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL de girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 TL ödenmiş olacak.

    11.03.2022 - 17:33 |
    Destek ödemelerine ilişkin flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı ve değişti

    Resmi Gazete’de bugün yayınlanan “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 2022 yılında verilecek ilave desteklerin nerelerde yapılacağı netleşti. 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi, 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye yükseltilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin de girişimleriyle ek bütçenin hangi alanlarda kullanılacağı belirlendi ve Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı.

    Karara göre, ek bütçeden çiftçi kayıt sistemine göre 2021 yılı üretimleri için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere ilave 50 TL ek girdi desteği ödenecek.

    Ayrıca daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2022 sertifikalı tohum kullanım desteği, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte dekara 16 TL olan destekleme, yüzde 50 artış ile 24 TL olarak belirlenmişti. Yapılan son düzenleme ile sertifikalı tohum desteğinin 2022 yılı içerisinde ödenmesi de sağlandı. Böylece 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL de girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 TL ödenmiş olacak.

    Yayımlanan karar kapsamında bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde 5’i geçmemek üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanına ödenen ve 46 bin TL olan tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de 52 bin TL'ye yükseltildi.

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