°
Şehir seçiniz
    BİST2.0641.07EURO16.21-0.79USD14.72-0.84ALTIN931.33-2.17
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiFinansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
    HaberlerEkonomi Haberleri Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
    ABONE OL

    Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    Finansal İstikrar Komitesi’nin 3. Toplantısı bugün İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da toplandı.

    11.03.2022 - 16:52 | | Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL (DHA)
    Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    Komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.

    Finansal İstikrar Komitesinin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra toplantıda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de yer aldı.

    Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme olası yansımaları detaylı şekilde irdeleneceği ve finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmalar ve olası tedbirlerin masaya yatırılacağı belirtildi. 

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Yanık, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı

    Bakan Yanık, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı

    Podolyak: Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor

    Podolyak: Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor

    Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Podolyak: Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor

    Podolyak: Rusya, Ukrayna'da Suriye senaryosunu uygulamayı amaçlıyor

    Sıradaki Haber
    Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman?

    Sıradaki Haber
    Şehit Polis Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

    Şehit Polis Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

    Sıradaki Haber