Dereköy Sınır Kapısı'nda HGS etiketi satışı başladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, düzenlediği basın toplantısında Dereköy Sınır Kapısı'nda HGS etiketinin satışına başlandığını açıkladı.

Vali Bilgin, ülkeye gelen yabancı plakalı araçların aldıkları HGS ile dönüşlerde sınır kapısında daha rahatlık olacağını vurgulayarak, “Dereköy Sınır Kapısı'ndan giren yabancı araçlar ülkemizde otoyolları kullanıyorlar.

Otoyollar kullanılırken HGS sistemi kullanılıyor. Sınır kapımızda HGS kartlarının satışı yapılmıyordu. Oradaki yaptığımız tespitlerde ve bize bildirimlerde bu konuda çok ciddi talepler geldi. Önceden HGS etiketi alamayan sürücülerin otoyolları kullanırken cezai işlemler uygulanıyordu. Dönüşlerde sınır kapısında yoğunluk yaşanıyordu. Biz de bu nedenle sınır kapısında HGS etiketi satılmasını sağladık. Bu basit gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir bir hizmet” dedi.