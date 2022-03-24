Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş karar! EPDK duyurdu! Fatura borçları...
Doğal gaz faturasıyla ilgili son dakika açıklaması. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek
24.03.2022 - 14:49 |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz faturalarına ilişkin kararı açıkladı. Buna göre doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek, bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. "