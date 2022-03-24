Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş karar! EPDK duyurdu! Fatura borçları...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz faturalarına ilişkin kararı açıkladı. Buna göre doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek, bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. "