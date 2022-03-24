Balıkesir’de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş'ın, Ramazan ayı boyunca pideyi 2 buçuk liraya satacağı açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Ramazan ayı boyunca Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından pidelerini alabilecekler. Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını 'Balıkesir klasiği' klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşerilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca, somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek.

FIRINTAŞ SATIŞ NOKTALARI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'de 300 gram pidenin 2 buçuk liraya alabileceği ilçeler ise şu şekilde açıklandı: "Altıeylül merkez, Karesi merkez, Edremit merkez, Altınoluk, Akçay, Güre, Altınkum, Burhaniye, İvrindi, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Bandırma, Gömeç ve Havran. Susurluk İlçesi’nde de kısa sürede Fırıntaş satış noktası hizmete girecek.