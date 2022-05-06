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    EkonomiÇiğ süt fiyatı 2022! Ulusal süt konseyi süt fiyatı ne kadar oldu, süt ürünleri zamlanacak mı?
    HaberlerEkonomi Haberleri Çiğ süt fiyatı 2022! Ulusal süt konseyi süt fiyatı ne kadar oldu, süt ürünleri zamlanacak mı?
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    Çiğ süt fiyatı 2022! Ulusal süt konseyi süt fiyatı ne kadar oldu, süt ürünleri zamlanacak mı?

    Çiğ süt fiyatı arttı. Ulusal Süt Konseyi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 1 Nisan'da litre başına 5.7 liraya yükseltilen soğutulmuş çiğ sütün tavsiye edilen satış fiyatı 15 Mayıs itibarıyla yüzde 31.6 artışla 7.5 liraya çıkarıldı. Peki, süt ürünleri zamlanacak mı?

    06.05.2022 - 11:53 |
    Çiğ süt fiyatı 2022! Ulusal süt konseyi süt fiyatı ne kadar oldu, süt ürünleri zamlanacak mı?

    Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi. Daha öncede Nisan sonu ve Mayıs başı itibariyle süt ve süt ürünlerine zam gelmiş ve marketlerde 1 litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 liraya ulaşmıştı. Peki, süt ürünleri zamlanacak mı?

    SÜT ÜRÜNLERİ ZAMLANACAK MI?

    Çiğ süt için alınan karar sonrası önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor.

    FİYATLAR TEKRARDAN DEĞERLENDİRİLECEK

    Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."

     

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