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    EkonomiÇiftçilere güzel haber! Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçilere güzel haber! Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
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    Çiftçilere güzel haber! Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

    Destek ödemeleri ile ilgili flaş açıklama! Paralar bugün hesaplara aktarılıyor. Yüz binlerce çiftçi bekliyordu, güzel haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu. Bakan Kirişçi, yaptığı açıklamada, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

    01.04.2022 - 13:44 |
    Çiftçilere güzel haber! Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.

    Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 844 milyon 463 bin 164 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 40 milyon 311 bin 785 TL, Küçük Aile İşletmesi Desteği 3 milyon 899 bin 823 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 1 milyon 967 bin 477 TL. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

    Çiftçilere güzel haber Destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

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