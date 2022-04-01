Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Benzin ve motorin...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı.

Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.