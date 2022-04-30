Çavuşoğlu: Venezuela’nın ihracatında Türkiye olarak 1. sıradayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela ziyareti dolayısıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu Kapanış Oturumu’na katıldı. Oturumda konuşan Çavuşoğlu, “Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nın kapanışına bizzat katılarak bizleri onurlandırdığınız için cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ve Venezuela halkına selamlarını bir kez daha iletmek istiyorum.

Sizleri ülkemize en kısa sürede bekliyoruz. Sizlerin yakın dostluğu ve işbirliğimizi geliştirmek yönünde güçlü iradesi ilişkilerimizi her alanda ileri taşıyor ayrıca 2018’deki karşılıklı ziyaretlerimiz ilişkilerimizde dönüm noktası niteliğindeydi. Bugün 3.’sünü yaptığımız Ortak İşbirliği Komisyonu mekanizması somut sonuçlar doğuracak önemli bir platformdur. Sabah bu toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yaptık” dedi.

"7 ANLAŞMA İMZALANDI"

Venezuela ve Türkiye arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığını da belirten Çavuşoğlu, “ Bizim 14 kurumumuzdan kıymetli temsilcilerimizin katılımıyla 9 çalışma grubunda toplantılar gerçekleştirdik. Bugün 7 anlaşma ve bir de ortak bildiri imzaladık.

Ayrıca müzakerelerinde ilerleme kaydettiğimiz yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, sağlık, göç ve tarım alanlarındaki anlaşmaları cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretinde imzalamak istiyoruz. İmzaladığımız anlaşmaların ve ele aldığımız konuların takibini yapmamız önem arz ediyor. Bu ziyaret ve toplantıların somut meyvelerini de yine birlikte çalışarak elde etmemiz gerekiyor. Aldığımız kararların takibini iyi yapacağız ve birlikte takip edeceğiz.

Türkiye olarak ilgili kurumlarımızla birlikte biz üzerimize düşeni yapacağımızı söylemek isteriz. Son ziyaretimden bu yana sayın cumhurbaşkanı Venezuela’nın liderliğinizde gösterdiği güçlü gelişmeyi bizzat görmekten büyük bir memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA’NIN İHRACATINDA TÜRKİYE OLARAK 1. SIRADAYIZ"

Covid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşandığının altını çizen Çavuşoğlu, “Tek taraflı yaptırımların ve Covid-19 salgınının zorluklarını biliyoruz. Biz her zaman tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Ama bunların etkisinin kısa sürede ülkenizden gittiğini ve ekonomik olarak çok büyük bir canlılık getirdiğinizi bizzat gördüm.

Biz Venezuela’ya her zaman inandık ve yanında durduk. Bu başarılarımızın özellikle birlikte çalışarak devam edeceğine inanıyorum. Özellikle bu dönemde ekonomik işbirliğimizde hızlıca arttı. Ticaretimiz 2021 yılında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Aramızdaki mesafeye rağmen bugün Venezuela’nın ihracatında Türkiye olarak 1. sıradayız. Bizim de Venezuela’ya ihracatımız hızlı bir şekilde artıyor.

Ama bu sene 1 buçuk milyar dolara ulaşacağımızı görüyoruz. İlk 3 aydaki rakamlara baktığımız zaman 1 buçuk milyara çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Türk Hava Yolları (THY) haftada 7 seferle aramızda hava köprüsü kuruyor. THY ileriki süreçte uçuş sayısını artırmak istiyor ve bunun içinde planlama yapıyoruz. Maarif Vakfı 9 okulda 500’e yakın Venezuelalı öğrenciye eğitim veriyor. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. Sizlerin de desteğiyle Maarif Vakfı dünyada en büyük 5. eğitim kurumu haline geldi. Venezuela’da daha fazla okul açmak istiyoruz.

TİKA ve Yunus Emre gibi kuruluşlarımızın buraya gelmesini istiyoruz. Gelecekteki adıyla ‘Türkiye Caddesi’nde bu kurumlarımızın kullanabileceği ofisleri gördük. Biz de hem Ankara hem Antalya’da Venezuela’nın uygun gördüğü isimleri sokaklarımızda yaşatacağız. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.