Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

İnsan kaynakları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir yaşam koçu olan The Job Doctor’ın kurucusu Tessa White, geçtiğimiz salı günü WSJ Jobs Summit’teki bir çalıştayda konuştu. White, Wall Street Journal’da yayınlanan haberde, zam almak için yapmanız gerekenlere dair ipuçlarını paylaştı. White, “Asla neye ihtiyacınız olduğu ve nedeniniz hakkında para talebinde bulunmayın. Bunun yerine şirketin neye ve neden ihtiyacı olduğuna karar vermelisiniz.” diyor.

PAZARLIK EDEBİLECEĞİNİZ EN AZ 10 UNSUR VAR



Temel ücret önemlidir. Ancak sadece daha yüksek bir maaştan daha fazlasını isteyebileceğiniz çok şey var. Daha büyük ikramiye yüzdesi, esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanı, daha fazla tatil zamanı, şirkette eşitlik, bir cep telefonu, home office masrafları veya çeşitli eğitim ve sertifikalar için teklif götürebilirsiniz.

White, “Ne istediğinizi iyice düşünün ve bir düzine değil, üç şey için pazarlık etmeye çalışın. Şirketlerin size kendileri için ücretsiz olan bir şey verme olasılıklarının daha yüksek olduğunu unutmayın. Örneğin, daha iyi bir iş unvanı onlara hiçbir şeye mal olmaz, ancak bir sonraki görevinize geçme zamanınız geldiğinde yaklaşık 146 bin-219 bin TL (10 bin ila 15 bin Dolar) arasında bir zam daha almanıza yardımcı olabilir” diyor.

DAHA FAZLASINI İSTEMEK İÇİN DOĞRU ZAMANI KOLLAYIN



Yeni bir iş ararken, görüşmenin ilk aşamalarında maaşınızı yükseltmeyin. Sizi içeri almak istediklerinden emin olduktan sonra, sürecin sonuna kadar ödemeyle ilgili belirli konuşmalardan kaçınmaya çalışın. Bu noktada, büyük bir kaldıraca sahipsiniz.

White, “Mevcut bir işte, bir projeyi tamamlamak veya bir hedefi aşmak gibi harika bir şey yaptığınızda daha fazla para isteyin. Para, bekleyenlere değil, isteyenlere gider. Yıllık artışınız için sıra beklemenin ilerlemenin yolu olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz” diyor.

GERGİNLİĞİ GİDERİN



White, “İster yeni bir iş arayışında olun ister bulunduğunuz yerde daha fazla para isteyin, ‘Burada olmak istiyorum’ demek için gerçekten bir noktaya değinmelisiniz. Yeni bir iş için görüşme yapıyorsanız, bir noktada maaşı tartışmanız gerekecek, ancak hemen sayılara sıkışmak istemiyorsunuz. Doğrudan şu anda ne kadar kazandığınız veya ne kadar maaş beklediğiniz sorulursa, soruyu işe alım müdürüne geri çevirebilirsiniz” dedi.

Örneğin, “Süreçte daha fazla ilerleme kaydedene kadar ödeme hakkındaki konuşmayı gerçekten saklamak istiyorum çünkü konuşulacak çok fazla ödeme bileşeni var. Ancak birbirimizin zamanını boşa harcamayalım. gerçekten merak ediyorum. Pozisyon için planladığınız ödeme aralığı nedir?”

İstediğiniz maaş, aralığa yeterince yakınsa, söyleyin. Ardından, o işverene cebinizde getirdiğiniz tüm nitelikleri anlatmaya başlayın.

BELİRSİZ VAATLER ALMANIZ DURUMUNDA BİR PLANINIZ OLSUN



White, “Yeni bir iş için pazarlık yaparken mevcut pozisyonunuzda bir zam talep ederseniz ve dirençle karşılaşırsanız, bunun yerine ödüllendirilip ödüllendirilemeyeceğinizi sormayı deneyin” diyor.

“İstediğiniz zammın yarısı hemen gelebilir ve geri kalanı üç veya altı ay içinde belirli hedeflere ulaşmaya bağlanabilir. Kabul ederlerse, sözleşmeyi resmileştirmeye yardımcı olacak ayrıntıları açıklayan bir e-posta ile devam edin. ‘Bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum’ ve ‘Bunu doğru mu anladım?’ gibi ifadeler kullanın” diye ekliyor. White’a göre, sadece bir e-posta bile olsa, yazılı olması önemli.

KARŞI TEKLİFLER, DEĞERİNİZİ BİLMENİN EN HIZLI YOLUDUR



White, bir karşı teklifin piyasadaki değerinizi bilmenin ve mevcut pozisyonunuzda zam almanın en hızlı yolu olduğunu söylüyor. Bazı şirketler karşı koymaktan hoşlanmazlar, ancak teklifi doğru şekilde çerçevelerseniz riskleri azaltacaktır. Teklifi gündeme getirdiğinizde, yöneticinize orada çalışmayı ne kadar sevdiğinizi ve kalmak istediğinizi söyleyin, ancak bu diğer teklifi görmezden gelemezsiniz. Kariyer yolunuz ve ödemeniz hakkında konuşup konuşamayacağınızı sorun ve bir zam veya terfi konusunda bir anlaşmaya varıp varamayacağınızı görün.