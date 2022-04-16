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    EkonomiParaya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira
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    Paraya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira

    Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı.

    16.04.2022 - 13:03 | | DHA
    Paraya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira

    Malatya'nın simgesi, yıllık ortalama 400 bin ton hasadı ile 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

    Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak, satışa sundu.

    Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik.

    Paraya para demiyor Altın kaplayıp satıyor Kilosu 10 bin lira

    Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün. Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon ile değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer kattık.

    Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardık. İsteyene tane olarak satıyoruz. Tanesi de yaklaşık 200 liraya tekabül ediyor" dedi.

    Paraya para demiyor Altın kaplayıp satıyor Kilosu 10 bin lira

    Paraya para demiyor Altın kaplayıp satıyor Kilosu 10 bin lira

     

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