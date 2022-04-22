°
Şehir seçiniz
    BİST2.473-3.30EURO15.92-0.18USD14.750.35ALTIN915.24-0.79
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBu NFT'yi satın alan, gerçeğine de sahip olacak! 400 milyon dolara satışa sunuldu
    HaberlerEkonomi Haberleri Bu NFT'yi satın alan, gerçeğine de sahip olacak! 400 milyon dolara satışa sunuldu
    ABONE OL

    Bu NFT'yi satın alan, gerçeğine de sahip olacak! 400 milyon dolara satışa sunuldu

    Metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'sini duyurdu. NFT’ye sahip olan kişi gerçek bir yata da sahip olacak.

    22.04.2022 - 17:37 | | İHA
    Bu NFT'yi satın alan, gerçeğine de sahip olacak! 400 milyon dolara satışa sunuldu

    Dünyanın ilk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'si olarak 'Indah' isimli mega yatın NFT’sini satışa çıkartacağını duyurdu. NFT’nin fiyatı ise 400 milyon Dolar olarak belirlendi. NFT’ye ek olarak, dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından birisi olan Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek.

    Bu NFTyi satın alan, gerçeğine de sahip olacak 400 milyon dolara satışa sunuldu

    Aynı zamanda NFT’ye sahip olan kişi tasarıma dayalı, gerçek dünyada tamamen inşa edilmiş 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak. NFT’yi almak isteyenler çeşitli kripto paralar sayesinde NFT’yi satın alabilecek.

    Bu NFTyi satın alan, gerçeğine de sahip olacak 400 milyon dolara satışa sunuldu

    Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
    İlgili Haber
    Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
    Paralar hesaplara yatırılıyor! 5 ödeme birden yapılıyor
    İlgili Haber
    Paralar hesaplara yatırılıyor! 5 ödeme birden yapılıyor
    Bayramda fiyatlar tavan yaptı! En ucuzu 400 lira
    İlgili Haber
    Bayramda fiyatlar tavan yaptı! En ucuzu 400 lira
    Para iadesi ile ilgili flaş açıklama! Fiş ya da fatura ile başvurulacak, 5 yıl şartı...
    İlgili Haber
    Para iadesi ile ilgili flaş açıklama! Fiş ya da fatura ile başvurulacak, 5 yıl şartı...
    Ev almak isteyenlere kötü haber! Yeni zam dalgası! Görülmemiş gelişme
    İlgili Haber
    Ev almak isteyenlere kötü haber! Yeni zam dalgası! Görülmemiş gelişme

    GÜNCEL HABERLER

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Terör örgütü PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

    Terör örgütü PKK'ya darbe: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Pençe-Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

    Sıradaki Haber
    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Türkiye için sevindiren gelişme! 'Rekor seviyeye yükseldi' dedi ve açıkladı

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

    Koronavirüs salgını yeniden patladı! Ülkede alarm verildi, çarpıcı uyarı: ‘Bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz...’

    Sıradaki Haber
    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Sıradaki Haber