Kripto paralar ve S&P düşüş yatırımcının gündeminde yer alıyor! ABD borsasının bugün açılmasından kısa bir süre sonra düşüşe geçen Kripto paralar ve S&P, tedirginliğe neden oldu. Analistler, düşüşün FED kararının etkili olduğunu belirtiyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Yurt dışı piyasalarda düşüşün nedeni ne? Korku endeksi nedir? Küresel piyasalarda son durum!

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR? PİYASALAR NEDEN DÜŞTÜ?

Kripto paralar ve S&P, ABD borsasının bugün açılmasından kısa bir süre sonra düşüşe geçti. Bitcoin kısa bir süre içinde 3.000 dolardan fazla, %6,3 oranında değer kaybetti. Coinglass'a göre, 100.000'den fazla Bitcoin sahibi, son 24 saat içinde toplam 370 milyon ABD Doları tutarında bir değerin silindiğini gördü.

Huobi Araştırma Enstitüsü Baş Araştırmacısı William Lee’ye düşüşü şu şekilde açıkladı:

“Piyasadaki düşüşün ana nedeni, Fed'in önceki gün açıkladığı son para politikasıydı. Bu, bilançonun küçülmesini başlatmak için Haziran ayına ertelenen 50BP'lik bir faiz artırımı şeklini aldı. Hareket, piyasanın 75BP faiz artışı ve Mayıs ayındaki bilançonun daralmasıyla ilgili endişelerini yatıştırdı ve bu da aynı gün ABD borsasında ve kripto para birimlerinde toparlanmaya yol açtı. Bununla birlikte, 50BP'lik bir faiz artırımının politika etkisi hala göz ardı edilemez.

Tarih, 1994 ve 2000'deki 50BP'lik faiz artışının farklı etkiler yarattığını gösteriyor: birincisi ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve sağlıklı ekonomik büyümeyi sürdürdü; ikincisi ise borsa balonunu patlattı ve ABD ekonomisinin resesyona girmesine neden oldu.

1994’teki faiz artışı iki ana nedenden dolayı başarılı oldu: biri ihtiyati bir avans faiz artışıydı, diğeri ise istikrarlı bir dış ortamdı. 2000 yılındaki faiz artırımının başarısızlığı, esas olarak ABD borsasının o zamanlar zaten oynak olması ve 9/11 terörist saldırılarının ABD'nin güvenlik ve piyasa güvenini sarsmasından kaynaklanıyordu."