Bitcoin neden düşüyor, Bitcoinde son durum ne?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleye başlaması sonrası riskli varlıklar olan kripto para birimlerinde sert kayıplar yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin 7 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 37 bin 835 doları, en düşük ise 34 bin 317 doları gördü. İşte Bitcoinde son durum…

Bitcoin neden düşüyor?

Hürriyet’in haberine göre Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para piyasasının son durumunu değerlendirdi.

Ukrayna güne sirenlerle piyasalar ise kırmızı bir ortamda güne başladı. Rusya, bugün bir araya gelecek NATO çevrimiçi zirvesinden Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağının güvencesini istiyor. ABD’den ise Rusya’ya daha sert yaptırımlar beklenirken, Rusya swift sisteminden çıkarılmayı savaşın ilanı sayacağını belirtti. Bu akşam saatlerinde hem NATO hem de Putin açıklamaları takip edilecek. Mart ayında Fed’in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz.

İlk 20 içerisinde düşüş yaşamayan kripto para yok. En az değer kaybeden Bitcoin yüzde 9 düşüşte, en fazla değer kaybeden coin ise Chainlink yüzde 19 geride işlem görüyor. NATO’nun bugün vereceği mesajlar çatışmanın büyüyebileceği ve genişleyeceği aşikar. Her iki tarafın da müzakere masasına uzak olması da fiyatlamaların içinde. Fiyatların düşmesi yatırımcıyı aldatmamalı. Hali hazırda Ukrayna meselesi öncesinde Bitcoin’in de zincir ve temel verileri yükseliş hazırlığına işaret etmiyordu. Bu nedenle fiyatların dönmesi ve yükselmesi için bugünkü NATO’dan gerginliği önleyecek bir mesaj dahi gelse yeterli olmayabilir. 32 bin 800 dolar seviyesi altına geçilmesi halinde 29 bin 800 dolar seviyelerine doğru hareket sürebilir.