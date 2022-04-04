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    EkonomiBES ile ilgili flaş açıklama! Bireysel Emeklilik Sistemi artık...
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    BES ile ilgili flaş açıklama! Bireysel Emeklilik Sistemi artık...

    BES ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Çalışanların, çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemine ilgili her geçen gün artıyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, emeklilik şirketlerinin yatırım danışmanlık hizmeti vermesi gerektiğini belirterek, şirketlerin yatırım fonlarını da pazarlayabileceğini söyledi.

    04.04.2022 - 07:33 |
    BES ile ilgili flaş açıklama! Bireysel Emeklilik Sistemi artık...

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Emeklilik şirketlerinin yatırım danışmanlığı hizmeti vermesi gerektiğini söyledi. Zaman, emeklilik şirketlerinin yatırım fonlarını da pazarlayabileceğini kaydetti. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), seçimli olağan genel kurul toplantısında konuşan Murat Zaman, finansal kesimin en önemli bileşenlerinden birinin sigortacılık ve özel emeklilik sektörü olduğunu belirterek, sektörün verdiği güvence ile gerek finansal kesime karşı yerine getirdiği kaynak oluşturma fonksiyonu ve risk yönetimi fonksiyonu ile ekonomide kritik rol üslendiğini açıkladı.

    230 TRİLYON TL TEMİNAT

    Murat Zaman, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün finansal sistem içinde ağırlığının arttığını da ifade ederek, sektörün, ekonomiye, gayrisafi milli hasılanın 32 katı büyüklüğünde, 230 trilyonluk teminat sağladığını söyledi. Devlet destekli alacak sigortasından da bahseden Zaman, “Özellikle Kredi Garanti Fonu’nun vermiş olduğu teminatlı kredilerde KOBİ düzeyinde alacak sigortasının kullanılmasını teşvik etmeye yönelik Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Reasürans ile bazı planlamalar yapıyoruz. Devlet destekli alacak sigortasının ürün gamımızda etkin şekilde yer alması hem tedarik zincir sisteminin geleceği için hem de firmalarımızın finansman eksikliğinde herhangi bir sıkışıklığa girmemesi için önemli rol oynuyor” dedi.

    FONLARI PAZARLAYABİLİRLER

    Bireysel Emeklilik sistemine de değinen Zaman, yatırım danışmanlığının yapıldığını ancak sınırlı bir alanda yapıldığına vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “Ürünü oluşturan emeklilik şirketi, ürünü dağıtan emeklilik şirketi; neden yatırım danışmanlığı da vermesinler sorusunun tartışılması gerekiyor. Pekala bu hizmeti verebilirler, hatta çok da iyi olur. Bu konuda SEDDK ve SPK ile birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Emeklilik şirketlerinin tecrübeli ve güvenilir kanalları var. Emeklilik fonları ile yatırım fonları arasında zamansal bir fark olmakla birlikte iki ürünün aynı olduğunu görüyoruz. Emeklilik şirketleri emeklilik fonları kurabiliyor, bunları dağıtım kanalları ile pazarlayabiliyorsa yatırım fonlarını da dağıtım kanallarında pazarlayabilirler.”

    KATILIMDA TÜRK MODELİNE YATIRIM YAPIYORLAR

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, 2022’nin Bireysel Emeklilik Sistem (BES) ve sigortacılık yılı olması gerektiğini söyledi. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Ersoy, katılım sigortacılığına yönelik düzenleme yaptıklarını ve katılım sigortacılığında Türk modelini oluşturduklarını belirterek, “Türkiye’ye özgü bir model ve İslami sigortacılığın ilkelerini barındıran bir yapı. 2022 yılı içinde 12’si BES, 15’i de diğer sigortacılık alanlarında olmak üzere katılım sigortacılığında 30’a yakın aktör yer alacak. Türk modeli diye adlandırdığımız katılım sigortacılığını Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer Arap ülkelerine tanıttık, oradaki sigortacılık otoritelerine ve şirketlerine anlattık. Sonuçta buraya gelip yatırım yaptılar” dedi. Ali Ersoy, konuşmasında BES’e de değinerek, yapılan düzenlemeler ile BES’in birikim havuzu olmaya doğru derinleştiğini kaydetti. Ersoy, SEDDK’nın 2022 yılındaki gündemine de değinerek, şu açıklamaları yaptı: “BES’i bankalardaki olduğu gibi konut hesabının içine koymayı düşünüyoruz. Özel sağlık sigortasını nasıl satılabilir, nasıl az maliyetle yapılabilir konusunda çalışıyoruz. Zorunlu deprem sigortasının kapsamını değiştirip, diğer afetlerin içinde olacağı bir yapıyı geliştireceğiz. Trafik güvenliği çerçevesinde 50 CC altında olan 800 bin adet motorlu bisikleti trafik sigortası kapsamına dahil edeceğiz.”

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