Benzine zam var mı, motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel benzin fiyatı ne kadar?

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması petrol fiyatlarını etkiledi. Petrol fiyatlarındaki bu artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

BENZİNE ZAM VAR MI, MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Bu gece benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geleceği iddia edildi. Zamla motorinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak. Bir depo maliyeti iki ayda yaklaşık 500 lira arttı.

Akaryakıt sektörüne yakın kaynakların aktardığına göre, geçen hafta arka arkaya yapılan 4 zammın ardından petrol artışına bağlı olarak bu gece bir zammın daha kapıda olduğunu aktardı. Yarın gece yarısı motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam geleceği öğrenildi. Yarın gelecek zamlarla birlikte motorin 25 TL sınırına, benzin ise 24 TL sınırına dayanmış olacak.

BENZİN FİYATI NE KADAR?

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükselecek.

KDV VE EŞEL MOBİL ÇAĞRISI

Benzin ve motorin fiyatlarında dur durak bilmeyen zamlara ilişkin EPGİS KDV'yi yüzde 1'e indirme önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme olursa benzin ve motorinde 5 liralık bir indirim imkanı olacak. Sabah Yazarı Dilek Güngör'de Berat Albayrak döneminde uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gerektiğini yazmıştı. Şu ana kadar hükümetten bu öneri ve çağrılara yanıt gelmedi

GEÇEN HAFTA PEŞPEŞE 4 ZAM YAPILDI!

Benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak. Motorine 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.

İstanbul'da geçen sene 8 Mart 2021'de litre fiyatı benzinde 7,23 TL, motorinde 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise fiyat benzinde 12,29 TL, motorinde 11,43 TL idi. 7 Mart Pazartesi gecesi gelecek zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 olacak. Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda yüzde 235'e ulaşacak.