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    EkonomiEşel mobil sistemi nedir, ne demek? Eşel mobil sistemi devam ediyor mu, kaldırıldı mı?
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    Eşel mobil sistemi nedir, ne demek? Eşel mobil sistemi devam ediyor mu, kaldırıldı mı?

    EPGİS benzin ve motorindeki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini önermesinin ardından “Eşel mobil sistemi” gündeme geldi. Peki, Eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi devam ediyor mu, kaldırıldı mı?

    04.03.2022 - 13:09 |
    Eşel mobil sistemi nedir, ne demek? Eşel mobil sistemi devam ediyor mu, kaldırıldı mı?

    Benzine ve motorine art arda yapılan zamlar sonrası EPGİS akaryakıtta yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini önerdi.  Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlardan dolayı emtia fiyatları rekor kırıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oluyor. Söz konusu zamlar sonrası Eşel mobil sisteminin devreye sokulması önerileri geldi. Peki, Eşel mobil sistemi nedir?

    EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR, NE DEMEK?

    Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor.

    Eşel mobil sistemiyle fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor.

    EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVAM EDİYOR MU, KALDIRILDI MI?

    Eşel mobil sistemi 1 ay önce motorin fiyatlarında kaldırıldı, geçen hafta da benzin için kaldırılma kararı aldılar.

     

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