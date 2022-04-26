Benzine indirim var mı, motorine indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatı düştü mü, güncel akaryakıt fiyatları 26 Nisan?

Benzin fiyatları için yapılan arama brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası arttı. Araç sahipleri "Benzine indirim var mı, motorine indirim gelecek mi?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Benzin ve motorin fiyatlarına 26 Nisan Salı gününde indirim gelmedi. 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 NİSAN 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL