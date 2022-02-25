Rusya Ukrayna savaşı Dolar/TL kurunda artış yaşandı, dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarındaki artış ise benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi. Peki, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine zam var mı 25-26 Şubat? Motorine zam geldi mi? Akaryakıt zam haberleri!

BENZİNE ZAM VAR MI, MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bu akşam gelecek zammın yüksek olduğunu ama bir rakam veremeyeceklerini belirterek miktarın saat 19.00'dan sonra açıklanacağını ifade etti. "Benzine ve motorine ayrı ayrı zamanlarda zam yapılmayacağını tüm zamların bu akşam yapılacağını" belirten Aktaş yapılan zammın küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına ve doların yükselmesine bağlı bir zam olduğunu sonrasında ise bu oranda zam beklemediklerini" belirtti. Aktaş ayrıca akaryakıt istasyonlarının karlarının düşük olması nedeniyle pompaya ayrı bir zammın yansımasının söz konusu olmadığını da söyledi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) son olarak 9 Şubat’ta benzine 71 kuruş zam yapmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,14 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL