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    EkonomiBankalardan hesap sahiplerine çağrı! Tüm birikimleriniz silinebilir!
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    Bankalardan hesap sahiplerine çağrı! Tüm birikimleriniz silinebilir!

    Bankada parası olanlar dikkat! Paralar iade ediliyor. Bankalar, 2022 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınladı. Bankada bulunan hesaplarda 10 yıl boyunca herhangi bir hareket olmaması halinde, hesaptaki para zamanaşımına uğrayarak TMSF'ye devrediliyor. Zamanaşımına uğrayacak mevduat, emanet ve alacaklılara ilişkin müşteri isim listelerine ilgili bankaların internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için nereye başvuru yapılır? İşte detaylar…

    14.02.2022 - 12:50 |
    Bankalardan hesap sahiplerine çağrı! Tüm birikimleriniz silinebilir!

    Bankalardan müşterilerine çağrı!  Bankada bulunan hesaplarda 10 yıl boyunca herhangi bir hareket olmaması halinde hesaplar zamanaşımına uğruyor. Bu süre içinde hiçbir işlem yapılmayan hesaplarda bulunan paralar TMSF’ye aktarılıyor. Bankalar da tek tek zamanaşımına tabi olacak hesaplar için ilan yayınladı. Peki, Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için nereye başvuru yapılır? İşte detaylar…

    BANKALAR DUYURDU! 10 YIL BOYUNCA HESABI KULLANMAYAN…

    Bankalar, zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayımladı! Yayınlanan duyurularda, “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi tutulmaktadır.” denildi.

    ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLAR İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

    Zamanaşımına uğrayacak mevduat, emanet ve alacaklılara ilişkin müşteri isim listelerine ilgili bankaların internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

    Bankalar tarafından yayınlatılan zamanaşımı duyurularını görüntülemek için tıklayınız.

     

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