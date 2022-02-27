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    EkonomiBakanlık son dakika açıkladı! Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi
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    Bakanlık son dakika açıkladı! Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşların mobil hat borçlarının ertelendiğini duyurdu.

    27.02.2022 - 20:24 | | DHA
    Bakanlık son dakika açıkladı! Türk vatandaşlarının telefon borçları ertelendi

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde mobil operatörler tarafından; Ukrayna'daki vatandaşlarımızın mobil hatlarına 24 Şubat'tan başlamak üzere konuşma, SMS ve internet paketleri ücretsiz olarak tanımlandı. 27 Şubat itibariyle mobil operatörler, Ukrayna'daki vatandaşların kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yeniledi" denildi.

    Ayrıca, mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlattığı ve her türlü borçtan dolayı kısıtlamanın da durdurulduğu bildirildi.

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