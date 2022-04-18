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    EkonomiBakan Varank: Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız
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    Bakan Varank: Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, enflasyon sorununun çok büyük bir kısmının küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklı olduğunu söyleyerek, "İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız" dedi.

    18.04.2022 - 19:52 | | İHA
    Bakan Varank: Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız

    ORAN Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle hayata geçen 13 projenin resmi açılışı için Yozgat’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projelerin yatırım tutarının 28 milyon lira olduğunu söyledi. Eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren projelerin her birinin önemli olduğunu aktaran Varank, “Bu projeler, şehrimizin gençlerine, kadınlarına, çiftçilerine ve turizmine hizmet edecek, Yozgat'ın ekonomisine güç katacak" şeklinde konuştu.

    Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerine ilerlediğini vurgulayan Varank, ülkenin salgın döneminde dahi güçlü sanayi altyapısı, kaliteli ulaşım imkanları ve konumu sayesinde alternatif bir küresel üretim merkezi olma iddiasını ortaya koyduğuna dikkati çekti. Varank, geçen yıl kaydedilen yüzde 11'lik büyüme performansının Türkiye'nin bu iddiasının en önemli kanıtı niteliğinde olduğunu ifade ederek, ülkenin bu performansla G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını anımsattı. Bu yıl da bu trendin devam ettiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

    "Sürekli büyüyen sanayi üretimimiz, artmaya devam eden ihracatımız ve istihdamda yakaladığımız ivme, bu yıl da kaldığımız yerden yolumuza devam ettiğimizi gösteriyor. Tabii bu güzel gelişmeler enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette hepimizin de canımızı acıtıyor. Ama emin olun bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklı. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız."

    Bakan Varank: Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız

     

    Varank, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeliyle "büyük ve güçlü Türkiye"yi hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı. Büyük hedeflere doğru ilerlerken Yozgat'ın da en büyük destekçilerden biri olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

    “Bilim ve Gençlik Milli Teknoloji Hamlesi'nin iki önemli odak alanı. Gençlerimizin, bilim ve teknoloji konusundaki yetkinliklerini artırmak üzere atılımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Yozgat için güzel bir müjdeyi bu kürsüden sizinle paylaşmak istiyorum. Yozgat Belediyemizle yapacağı iş birliği çerçevesinde Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldık. Bugün projeye ait imzaları atarak gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacağımız merkezin kurulumuna hızlıca başlayacağız.”

    Açılış töreninde Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Varank'ın refakatinde Prof. Dr. Hasan Mandal ile Yozgat Belediye Başkanı Köse ile şehirde bilim merkezi kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı. Daha sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek 13 projenin açılışını yaptı.

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