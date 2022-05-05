°
Şehir seçiniz
    BİST2.4661.47EURO15.670.09USD14.860.91ALTIN899.571.01
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBakan Nebati 'Rekor kırmış bulunuyoruz' dedi ve açıkladı
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Nebati 'Rekor kırmış bulunuyoruz' dedi ve açıkladı
    ABONE OL

    Bakan Nebati 'Rekor kırmış bulunuyoruz' dedi ve açıkladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ihracat rakamlarını değerlendirdi.

    05.05.2022 - 17:55 |
    Bakan Nebati 'Rekor kırmış bulunuyoruz' dedi ve açıkladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda, gece-gündüz demeden, tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz!

    Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim.

    Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelimiz meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor. 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatımızla Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz!"

      GÜNCEL HABERLER

      Esenler'de Asiye Atalay cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi

      Esenler'de Asiye Atalay cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi

      Hrant Dink davasında yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi kararını verdi

      Hrant Dink davasında yeni gelişme! İstinaf Mahkemesi kararını verdi

      Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...

      Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Esenler'de Asiye Atalay cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi

      Esenler'de Asiye Atalay cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi

      Sıradaki Haber
      Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...

      Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...

      Sıradaki Haber
      OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura çekimi sonuçları ve il il isim listesi!

      OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura çekimi sonuçları ve il il isim listesi!

      Sıradaki Haber
      Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı! Mucize kurtuluş...

      Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı! Mucize kurtuluş...

      Sıradaki Haber