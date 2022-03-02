Bakan Nebati duyurdu! 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolüyle bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını açıkladı. Nebati, ayrıca 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamındaki adayların mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini ifade etti.

"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ MESLEKLER ULUSAL STANDARDA KAVUŞACAK"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüyle; Bilgi Teknolojileri alanındaki meslekler ulusal standarda kavuşacak. 1 Milyon İstihdam Projemizdeki adaylar mesleki yeterlilik belgesi edinebilecek" dedi.