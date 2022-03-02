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    EkonomiBakan Nebati duyurdu! 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Nebati duyurdu! 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek
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    Bakan Nebati duyurdu! 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüyle; Bilgi Teknolojileri alanındaki meslekler ulusal standarda kavuşacak. 1 Milyon İstihdam Projemizdeki adaylar mesleki yeterlilik belgesi edinebilecek" diye konuştu.

    02.03.2022 - 16:53 |
    Bakan Nebati duyurdu! 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolüyle bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını açıkladı. Nebati, ayrıca 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamındaki adayların mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini ifade etti.

    Bakan Nebati duyurdu 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek

    "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ MESLEKLER ULUSAL STANDARDA KAVUŞACAK"

    Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüyle; Bilgi Teknolojileri alanındaki meslekler ulusal standarda kavuşacak. 1 Milyon İstihdam Projemizdeki adaylar mesleki yeterlilik belgesi edinebilecek" dedi.

     

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