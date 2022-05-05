Bakan Muş'tan rekor açıklaması! Tüm zamanların en yükseği...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar $ eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun.