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    EkonomiBakan Dönmez: Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız
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    Bakan Dönmez: Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hayallerinin peşinden koşan kadınların destekçisi olduklarını belirterek, “Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız” dedi.

    25.03.2022 - 12:16 |
    Bakan Dönmez: Hayallerine heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu akşam düzenlenecek Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, hayallerinin peşinde koşan bütün kadınların yanında olduklarını dile getirerek, “Hayallerine büyük bir heyecanla koşan bütün kadınlarımızın yanındayız. Seninle ve senin gibi hisseden, düşünen ve mücadele eden milyonlarla. Bugün, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlarımızı hep birlikte alkışlayacağız” ifadelerine yer verdi.

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