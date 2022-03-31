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    EkonomiAyçiçek yağıyla ilgili son dakika kararı! Kota getirildi, Rusya açıkladı
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    Ayçiçek yağıyla ilgili son dakika kararı! Kota getirildi, Rusya açıkladı

    Ayçiçek yağıyla ilgili son dakika kararı. Kota getirildi, Rusya resmen duyurdu. 15 Nisan'dan itibaren başlıyor. Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

    31.03.2022 - 20:34 |
    Ayçiçek yağıyla ilgili son dakika kararı! Kota getirildi, Rusya açıkladı

    Rusya, 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirdi. Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edilerek Rus ürünlerine yönelik de talebin artığı belirtildi.

    Açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi. (Dünya)

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