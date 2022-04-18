Ayçiçek yağı, şeker, tütün ürünleri, alkollü içecek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Hazine Ve Maliye Bakanlığı, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

GIDA, YAĞ, ŞEKER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim planları doğrultusunda faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi yapıldı. Açıklamaya göre, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oran indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı. Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak şekilde spekülatif fiyat artışının olup olmadığına özellikle bakıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri alındığı vurgulanırken, 81 ilde yapılan denetim ve incelemelere devam edildiği bildirildi. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin duyurduğu ‘Enflasyonla Mücadele Timi’nin Fahiş Fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürdüğü belirtilerek, “Fahiş Fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edilecek” mesajı verildi.