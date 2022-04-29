Arabası olan yüz binleri ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılıyor! Ücretsiz ama...

Uzun yola çıkmak için bavullarınızı hazırlarken aracınızı da hem güvenlik hem de yakıt ekonomisi için hazır hale getirmeniz gerekiyor. Peki hazırlık nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Ekonomik sürüş nasıl yapılır? Merak edilen detayları sizin için hazırladık...

LASTİKTE KRİTİK EŞİK 3 MİLİMETRE

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın yazısına göre, aracın yere tutunan parçası lastikler, güvenli sürüş için hayati öneme sahip. 1.6 milimetre diş derinliği yasal sınır ama siz 3 milimetreden (mm) sonra lastiklerinizi değiştirmeye çalışın. 3 mm sonrasında lastik suda yerle olan temasını yitirmeye başlıyor. Uzun yola çıkmadan önce mutlaka lastik basınçlarınızı kontrol edin.

Lastik basıncı düşükse tüketim artar. Ayrıca düşük hava basıncı lastiği çabuk aşındırır, araç iyi fren yapamaz. Doğru hava basıncı yüzde 5 tasarruf etmenizi sağlar. Halen kış lastiği takılı araçları trafikte görmek mümkün. Bu sıcak havalarda uzun yola çıkarken kışlık lastikleri mutlaka değiştirin. Stepnenizi veya lastik tamir kitini de kontrol etmeyi unutmayın.

MOTOR YAĞI DURUMU

Son dönemde artan parça ve servis maliyeti nedeniyle araç bakımları zamanında yaptırılmıyor. Aslında masraftan kaçmak için tercih edilen bu yöntem daha büyük maliyetlere davetiye çıkarabilir. Bu yüzden periyodik bakım yaptırmaktan kaçınmayın. En önemlisi de motor yağını vaktinde ve kilometresinde değiştirin. Yağın azalması veya özelliğinin bozulması hem mekanik soruna neden olur hem performans düşer hem de yakıt tüketimi artar.

HAVA FİLTRELERİ

Evdeki elektrik süpürgelerinin filtreleri tıkandığında nasıl emiş gücü azalıyorsa, araçlardaki hava filtrelerinin tıkanması da motorun performansını düşürür ve yakıt tüketimini yüzde 10-15 artırır. Zaman kaybetmeden filtreleri değiştirin. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte klimalar daha çok çalışacak. Bu yüzden polen filtrelerinin de temiz olmasına dikkat edin.

ARAÇ MUAYENE TARİHİ

Şehirlerarası yolculuklarda özellikle de bayramlarda trafik denetimi daha fazla oluyor. Bu yüzden yola eksik evrakla çıkmayın. Araç muayene tarihinin geçmediğinden emin olun, ruhsattan kontrol edin. Araç muayene ücreti bu yıl otomobil için 507.40 lira. Egzoz gazı emisyon ölçümü de 110 lira. Bunlar olmazsa 427 lira trafik cezası kesilir. Üstelik geciktikçe muayene ücretine aylık yüzde 5 ceza eklenir.

SOĞUTMA SUYU SEVİYESİ

Aracınızın bir çok basit kontrolünü siz de yapabilirsiniz. Araç soğutma suyunun seviyesi bunlardan biri. Yeni araçlarda özellikle soğutma sıvısında azalmalar olur. Zamanla buharlaşan su nedeniyle hararet ve daha büyük sorun oluşma riski artar. Su seviyesinde eksilme varsa ‘min-max’ yazan yerin arasında olacak şekilde içme suyu eklenebilir. Özellikle rampa çıkıyorsanız hararet saatini sık sık kontrol edin.

FAR VE STOPLAR

Yola çıkmadan önce tüm farların yandığından emin olun. Özellikle sinyal ve fren lambaları uzun yolda hayati öneme sahip. Farların temiz olması da görüş kalitesi için önemli.

SİGORTASIZ YOLA ÇIKMAYIN

5 milyona yakın araç sürücüsünün Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmadığı belirtiliyor. Son dönemde kasko ve trafik sigorta fiyatlarında epey artışlar oldu. Ancak trafik sigortası yaptırmadan yola çıkmayın. Bunun cezasından ziyade olası kaza anında karşı tarafın zararını karşılamak için cebinizden çıkacak para, ödemekten kaçındığınız 1.000-2 bin liralık poliçe parasından fazla olacaktır. Kaskoda ise ‘mini’, ‘muafiyetli’ veya ‘aylık’ gibi daha ekonomik seçenekler mevcut.

HGS LİMİTLERİNİ KONTROL EDİN!

30 Nisan Cumartesi saat 00.00’dan, 5 Mayıs Perşembe sabah 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile Istanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücretsiz.

Bunun dışında kalan özel otoyol ve köprüler ücretli. 31 Mart’ta OGS dönemi kapandı artık sadece HGS kullanılıyor. Uzun yolda çok fazla geçiş yaşanacağından limitinizin yeterli olduğundan emin olun. Mağdur olmamak için belli bir bakiyenin altında otomatik bakiye yükleme, kredi kartı tanımlama gibi seçenekleri bankanızla görüşerek aktif hale getirebilirsiniz.

Kaçak geçiş yaptığınızla ilgili şüphe oluşursa e-Devlet’ten ‘kaçak geçiş’ arama sonucundan sorgulayabilirsiniz. Kaçak geçişlerde 15 gün içinde yeterli bakiye yüklerseniz cezalı duruma düşmezsiniz.

TASARRUFLU KULLANIM SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDE

Hususi veya kiralık araçlarla uzun kilometreler yapacaksanız yakıt tüketim kontrolü önemli. Yakıt ekonomisi için şu basit önlemleri alabilirsiniz:

Gaz pedalına birden yüklenmeyin. Aracın sabit devirde hızlanmasını sağlayın. Uzun yolda hız sabitleme (cruise control) kullanın.

Yeni nesil araçların çoğu 1.500-2 bin 500 devir aralığında ihtiyaç duyulan hıza çıkıyor. Araç manuel ise üst vites için daha fazla devire çıkmadan hemen vites değiştirin. Otoyol hız limitlerinin aşılmaya başlandığı noktada yakıt tüketimi artar. Araçla örneğin 120 kilometre (km) hız limiti olan yollarda 110-120 km/saat hızında yol almaya çalışın.

Araç ne kadar ağırsa tüketim o kadar artar. Fazlalıklardan kurtulun.

50 kilometre hızın üstünde araçların camlarını kapalı tutun. Açık camlar 100 km/saat hızda yüzde 3-4 ekstra yakıt tüketimine yol açar.

Doğru hava basıncı yüzde 5 tasarruf etmenizi sağlar. Yola erken çıkarak trafik yoğunluğunu atlatabilir ve yakıt tüketimini azaltabilirsiniz. Navigasyon kullanımı ve alternatif yolları öğrenmek zaman ve yakıt tasarrufu sağlar.