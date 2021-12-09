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Anadolujet uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı!

İstanbul -Samsun seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.

09.12.2021 - 11:05 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Anadolujet uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı!

Anadolujet'e ait TK-7236 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul-Samsun seferini yapmak üzere saat 09.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı. Kısa bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi.

ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş yapmak için izin istedi.

Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yolcuların Anadolujet'in tahsis edeceği başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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