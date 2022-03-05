Altın, petrol tavan yaptı! Kripto paralar dibi gördü! Piyasalarla ilgili son dakika gelişmesi!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, piyasaları sarsmaya devam ediyor. Her geçen gün savaşın etkileri küresel ekonomiye darbe vuruyor. Rusya dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkeleri arasında yer alırken, Avrupa’ya doğal gazın yüzde 40’ını tedarik ediyor.

DOĞAL GAZ FİYATI REKOR KIRDI

ICE’de işlem gören nisan vadeli doğal gaz kontratı cuma günü 213 euro seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna’nın hububat ihracatı dünyada önemli bir paya sahip. Bu gelişmeyle birlikte Buğday fiyatı son günlerde 14 yılın zirvesini gördü.

BRENT PETROL 9, HAM PETROL 11 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali en çok emtia fiyatlarını vurdu. ICE’de işlem gören brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 119.80 dolara ulaşarak 9 yılın zirvesine ulaştı. Brent petrol cuma günü ise 118.05 dolar seviyesinden kapandı.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 116.57 dolara ulaşarak 11 yılın zirvesine ulaştı. Ham petrol haftayı 115.03 dolardan kapattı.

ONS ALTINDA SERT HAREKET

Son günlerde Ukrayna’dan gelen gelişmelerin etkisiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman altına yöneldi. Ons altın fiyatı haftanın son işlem gününde 1974 dolar seviyesine kadar yükseldi. Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2’ye yakın primlendi.

Haftalık bazda ons altın yatırımcısına yüzde 4.6 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN 900 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altının fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izledi. Cuma günü sert yükseliş kaydeden ons altının etkisiyle gram altın 900 lira seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın haftayı 897 liradan kapatırken, günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde primlendi.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında da gram altın yüzde 7’ye yakın değer kazandı.

KRİPTO PARALARDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Kripto para birimlerinde ise büyük kayıplar yaşandı. Bitcoin, 40 bin dolar kritik destek seviyesinin altına sarkarak 38 bin 407 dolara kadar geri çekildi. Geçtiğimiz gün 42 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin bu gelişmeyle birlikte yüzde 9.69 oranında değer kaybetti. Bitcoin şu dakikalarda 39 bin dolar seviyesi civarında işlem görüyor.

Ethereum ise 2 bin 573 dolara kadar geri çekildi. Değer kaybı yüzde 9’un üzerine çıkan Ethereum şu dakikalarda 2 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

PİYASALAR NEDEN TEPETAKLAK OLDU?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları bugün de hız kazandı. Rus birlikleri Kiev yakınlarında ilerleyişini sürdürüyor. Öte yandan geçtiğimiz gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya asker ve uçak gönderilmeyeceğini söyledi.

NATO’dan gelen bu açıklama sonrası Ukrayna cephesinden sert tepki geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy, “NATO bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek” dedi.

NATO ve Ukrayna cephesinden gelen açıklamalar ve Rus birliklerin Kiev yakınlarına gelmesi jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesinde etkili oldu. Bu gelişme sonrası yatırımcılar kripto paralar gibi riskli varlıklardan kaçarken, güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. (Milliyet)