Akdeniz ile Ä°Ã§ Anadolu birbirine baÄŸlanÄ±yor Bakan duyurdu: Seyahat sÃ¼resi 20 dakika kÄ±salacak

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± KaraismailoÄŸlu, yapÄ±mÄ± devam eden EÄŸiste HadimiÂ ViyadÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ incelemek Ã¼zerine helikopterle Konya'nÄ±n Hadim ilÃ§esine geldi. Ä°lk olarak Hz. Hadimi Camii'nde cuma namazÄ±Â kÄ±lan Bakan KaraismailoÄŸlu, Hadim Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, AKÂ Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve esnafÄ± ziyaret etti ardÄ±ndan daÂ EÄŸiste HadimiÂ ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸantiye alanÄ±na geÃ§ip, incelemelerde bulundu.

YatÄ±rÄ±mlarÄ±n, toplumsal refahÄ±n yÃ¼kseltilmesinde Ã¶nemli kilometre taÅŸlarÄ± olduÄŸunu belirten KaraismailoÄŸlu, ''Åžu an inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde incelediÄŸimiz EÄŸiste Hadimi ViyadÃ¼ÄŸÃ¼â€™mÃ¼z Ã¼lkemizin ulaÅŸÄ±m alanÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden en Ã¶nemli projelerinden biridir. TÃ¼rkiyeâ€™nin en yÃ¼ksek ayaklÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ inÅŸa ederek Toroslar'a adeta bir mÃ¼hÃ¼r vuruyoruz. Akdeniz BÃ¶lgesi ile Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'ni kesintisiz ÅŸekilde birbirine baÄŸlÄ±yoruz. Konya-Hadim-TaÅŸkent ile Karaman'Ä±n SarÄ±veliler-BaÅŸyayla-Ermenek ilÃ§elerini birbirine baÄŸlayan Hadim Devlet Yolu Ã¼zerinde inÅŸa ettiÄŸimiz bu viyadÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z; Ã¼lkemizin en yÃ¼ksek ayak yÃ¼ksekliÄŸine sahip olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yine Ã¼lkemizin en uzun dengeli konsol kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olarak da tarihe geÃ§ecek ve simge yapÄ±larÄ±mÄ±zdan biri olacak" diye konuÅŸtu.Â

TÃœRKÄ°YENÄ°N EN UZUN VÄ°YADÃœÄžÃœÂ

ViyadÃ¼k hakkÄ±nda teknik bilgiler de veren KaraismailoÄŸlu, ''Proje kapsamÄ±nda 1372 metre uzunluÄŸunda, 166 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, 27 metre geniÅŸliÄŸinde, 9 aÃ§Ä±klÄ±klÄ±, dengeli konsol tipinde Ã§ift viyadÃ¼k;Â TÃ¼rkiyeâ€™nin en uzun ve en yÃ¼ksekÂ dengeli konsollu kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ inÅŸa ediyoruz. YapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda kenar ayaklar ve orta ayaklarda temel ve elevasyon imalatlarÄ±ylaÂ sol eksende Ã¼styapÄ± imalatlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± bitirdik.

SaÄŸ eksende ise Ã¼styapÄ±daÂ 852 metre ilerleme gerÃ§ekleÅŸtirdik. Toplamda saÄŸ ve sol kÃ¶prÃ¼de 2 bin 224 metre Ã¼styapÄ± ilerlemesine ulaÅŸÄ±larak; projede yÃ¼zde 72 gerÃ§ekleÅŸme saÄŸladÄ±k. GeriÂ kalan 520 metre Ã¼styapÄ± imalatÄ±nÄ± da bu yÄ±l iÃ§inde tamamlamayÄ± ve EÄŸiste Hadimi ViyadÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ KasÄ±m 2022'de trafiÄŸe aÃ§mayÄ± planlÄ±yoruz" dedi.





SEYAHATÂ SÃœRESÄ° 20 DAKÄ°KA KISALACAKÂ

Bakan KaraismailoÄŸlu, seyahat sÃ¼resinin 20 dakika kÄ±salacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''EÄŸiste Hadimi ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte seyahat sÃ¼resi 20 dakika kÄ±salacak. Bunun yanÄ± sÄ±raÂ TÃ¼rkiyeâ€™nin kuzey ve gÃ¼ney aksÄ±nÄ±n en Ã¶nemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-TaÅŸkent-Alanya gÃ¼zergahÄ±nda zaman ve seyahat konforu en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kacaktÄ±r.

Dik yokuÅŸ ve keskin virajla aÅŸÄ±lan EÄŸiste Deresi geÃ§iÅŸindeki ulaÅŸÄ±m rahatlayarak, bu bÃ¶lge artÄ±k sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin korkulu rÃ¼yasÄ± olmaktan Ã§Ä±karak trafik, can ve mal gÃ¼venliÄŸi en Ã¼st seviyeye yÃ¼kselecektir.Â ÃœÃ§ kÄ±tanÄ±n ortasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ konumunda olan Ã¼lkemizin stratejik konumunun gereÄŸi olarak tÃ¼m ulaÅŸÄ±m sistemlerimizi Ã¶nce birbirlerine sonra da dÃ¼nyaya entegre ediyoruz. Yeni planlamalarÄ±mÄ±zÄ± da buna uygun ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yoruz. GeÃ§it vermeyen daÄŸlarÄ± tÃ¼nellerle vadileri kÃ¶prÃ¼ler, viyadÃ¼klerle aÅŸÄ±yoruz'' diye konuÅŸtu.Â

TÃœNEL SAYISI 466'YA Ã‡IKTIÂ

Bakan KaraismailoÄŸlu, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼nel sayÄ±sÄ±nÄ±n 466'ya yÃ¼kseldiÄŸini dile getirerek, ''2003 Ã¶ncesi 83 adet olan tÃ¼nel sayÄ±mÄ±zÄ± 466â€™ya, sadece 50 kilometreÂ olan toplam tÃ¼nel uzunluÄŸunu da yÃ¼zde 1202 artÄ±rarak toplam 651 kilometreye Ã§Ä±kardÄ±k. 3 bin 617 adet kÃ¶prÃ¼ ve viyadÃ¼k inÅŸa ederek kÃ¶prÃ¼ ve viyadÃ¼k uzunluÄŸumuzu 727 kilometreye ulaÅŸtÄ±rdÄ±k.Â YarÄ±nÂ birlikte aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z Phaselis TÃ¼neliâ€™miz de AK Parti hÃ¼kumetinin Ã¶nemli eserlerinden biri olacak.Â Antalya-Kemer-Tekirova-Finike bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol hattÄ± Ã¼zerindeki tÃ¼nelimiz sayesinde; yol gÃ¼zergahÄ± 2 kilometre, seyahat sÃ¼resi de 10 dakika kÄ±salacak.

Yine ekonomimize ve milletimize kazandÄ±racaÄŸÄ±z. YollarÄ±mÄ±zÄ± inÅŸa ederken yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z politikalar ve faaliyetlerleÂ dÃ¼nyada en hÄ±zlÄ± geliÅŸim gÃ¶steren Ã¼lkelerden biri haline geldik. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Tokat HavalimanÄ±, Malatya Ã§evre yolu gibi eserlerle bu geliÅŸime taze kan pompalamaya devam ediyoruz. YollarÄ±mÄ±zÄ± inÅŸa ederken yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z politikalar ve faaliyetlerleÂ dÃ¼nyada en hÄ±zlÄ± geliÅŸim gÃ¶steren Ã¼lkelerden biri haline geldik'' dedi.Â