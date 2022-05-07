Akaryakıt ile ilgili son dakika açıklaması! Avrupa'da benzin ve mazot alarmı: 'Kıtlık olabilir'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının ardından adeta yağmur gibi gelen Batı yaptırımları, Moskova'nın en güçlü kartı olan petrol ve gazı da vurmayı hedefliyor.

Öte yandan Rusya'nın en büyük Avrupalı enerji müşterisi Almanya, AB'nin Rus doğal gazını boykot çağrılarına bir süredir ayak diretiyor. Tüketeciler olası bir kesinti durumunda mazot, benzin ve gaz tedarikinin nasıl sağlanacağını endişeyle takip ediyor.

Almanya, Rusya'nın doğal gaz borçlarını ruble ile ödeme taleplerini reddettikleri için, Polonya ve Bulgaristan'a gaz arzını derhal durdurmasını hayretle izledi. Avrupalı yetkililer, Rusya'nın bu hamlelerini "enerji şantajı" olarak nitelendirdi.

Almanya alternatif çözümler ararken, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten çok çarpıcı bir itiraf geldi.

BENZİN VE MAZOT BULAMAYABİLİRİZ

AB ülkeleri, Rus ham petrolünün altı ay içinde aşamalı olarak ve yıl sonuna kadar rafine durdurulmasını öngören bir öneriyi oylamaya hazırlanıyor.

Çarşamba günü bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulaması halinde Almanya'nın doğu kesiminde akaryakıt ve gaz sıkıntısı yaşanacağını söyledi.

Habeck, "Maalesef söylemek zorundayım ki, aslında akaryakıt kıtlıkları olacağı göz ardı edilemez. Kısa bir süre düşük petrol ve dolayısıyla düşük yakıt (benzin, mazot) kıtlığı olabilir. Hükümetimiz bunun olmamasını sağlamak için çalıştığına dair güvence verdi" dedi.

Almanya'nın doğu kısmındaki enerji, tamamen Rus ithalatıyla çalışan Schwedt rafinerisi tarafından tedarik ediliyor. Almanya'daki en büyük ham petrol işleme tesislerinden biri olan bu tesis, Berlin'de ve Brandenburg eyaletinde kullanılan benzin, mazot ve diğer akaryakıtın %90'ını sağlıyor.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) bildirdiğine göre, ambargo onaylanırsa rafinerinin kapatılması gerekebilir.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana, AB'nin Rusya'nın enerji arzını kesme yönündeki baskısına paralel olarak, Rusya'dan yaptığı petrol ithalat oranını %35'ten %12'ye düşürdü.