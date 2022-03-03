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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Benzin ve motorine yeni zam!
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Benzin ve motorine yeni zam!
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Benzin ve motorine yeni zam!

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Bezin ve motorin fiyatlarına yeni zam geliyor. Bu gece itibarıyla Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam bekleniyor.

    03.03.2022 - 16:20 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Benzin ve motorine yeni zam!

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor. Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

    BENZİN

    Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

    MOTORİN

    Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak. 

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