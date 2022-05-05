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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar verildi. İndirim yapıldı. Otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satışlarına yansıyacak. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

    05.05.2022 - 18:06 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! İndirim geldi, benzin, motorin ve LPG otogaz...

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 32 kuruşluk zam bekleniyordu. Ancak zam yapılmama kararı alındı.

    Benzinde de bir fiyat değişikliği olmadı.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

    OTOGAZDA İNDİRİM

    Otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satışlarına yansıyacak.

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