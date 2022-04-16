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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Zam geldi! Motorin, benzin...
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Zam geldi! Motorin, benzin...
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Zam geldi! Motorin, benzin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geldi. Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama. Brent petrolün varilinin 111 dolara kadar yükselmesinden sonra Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

    16.04.2022 - 09:02 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Zam geldi! Motorin, benzin...

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 111 doları gördü. Bu çerçevede de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

    MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

    Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

    16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

    ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.
    Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

    İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

     

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