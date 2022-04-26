Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim geliyor

Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynakları akaryakıt fiyatları için çarşamba gecesinden itibaren indirim geleceğini bildirdi. Akaryakıtta indirim şuan için motorin fiyatları için görünüyor. Sektörden temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 22 TL üstünde satılan motorin fiyatları için çarşamba gece yarısından geçerli olmak üzere 1 TL seviyesinde indirim gelecek.

YENİ MOTORİN FYATLARI

Akaryakıt fiyatlarında söz konusu indirim sonrası motorin fiyatı 21 TL seviyelerinde işlem görecek. İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Ankara’da motorin fiyatı 22,14 TL’den İzmir’de motorinin litre fiyatı 22,15 TL’den Bursa motorin fiyatı 22,11’TL’den Antalya’da motorin fiyatı ise 22,28 TL’den satılıyor.