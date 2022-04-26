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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim geliyor
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim geliyor

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Ham petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine çekilmesi motorin fiyatlarına 1 lira indirim olarak yansıyacak. Söz konusu indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak. İşte yeni motorin fiyatları...

    26.04.2022 - 19:17 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim geliyor

    Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektör kaynakları akaryakıt fiyatları için çarşamba gecesinden itibaren indirim geleceğini bildirdi. Akaryakıtta indirim şuan için motorin fiyatları için görünüyor. Sektörden temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 22 TL üstünde satılan motorin fiyatları için çarşamba gece yarısından geçerli olmak üzere 1 TL seviyesinde indirim gelecek.

    YENİ MOTORİN FYATLARI

    Akaryakıt fiyatlarında söz konusu indirim sonrası motorin fiyatı 21 TL seviyelerinde işlem görecek. İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Ankara’da motorin fiyatı 22,14 TL’den İzmir’de motorinin litre fiyatı 22,15 TL’den Bursa motorin fiyatı 22,11’TL’den Antalya’da motorin fiyatı ise 22,28 TL’den satılıyor.

     

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